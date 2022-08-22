الأمانة العامة: القانون يلزم المنظمات غير الحكومية بتحديد مصادر تمويلها

2022/08/22 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نور الزيديأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الإثنين، أن المنظمات غير الحكومية العاملة في البلاد، تقدم إلى دائرة المنظمات غير الحكومية، تقارير لحساباتها الختامية تحدد فيها مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 حدد مسار المنظمات غير الحكومية العاملة في العراق، وكل المنظمات تلتزم بهذا القانون".وأشار مجيد إلى أنه "بعد سنة 2003 ظهرت مسألة الفرق التطوعية قبل صدور القانون وتأسيس دائرة المنظمات غير الحكومية، وهذه المنظمات قدمت العديد من الخدمات والبرامج المجتمعية الطبية الصحية والقانونية في جميع المجالات، فدعمت وساندت المواطنين في الأزمات كافة، وأيضاً كان هنالك عمل مشترك للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة مع هذه المنظمات".وأضاف، أن "القانون يلزم المنظمات بتحديد آلية أو طريقة حصولها على الأموال من متبرعين، كذلك أيضاً بتقديم تقارير شهرية وفصلية إلى دائرة المنظمات غير الحكومية للحسابات الختامية تحدد من أين أتت الأموال وأين صرفت".

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