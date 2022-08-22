صد 'تعرض إرهابي' شمال شرقي ديالى

2022/08/22 | 22:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن صد "تعرض إرهابي" شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال الحشد في بيان، إنه "تم احباط تعرض ارهابي على احدى النقاط الامنية شمال شرقي محافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "قوة من الفوج الثاني في اللواء ٦٢ بالحشد نجحت بالتصدي لتعرض نفذه ارهابيو داعش ضد احدى النقاط بقضاء المقدادية".

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