2022/08/22 | 22:13 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المسافرين والوفود: نقل الگروبات السياحية من منفذ المنذرية الحدودي باتجاه العتبات المقدسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/22 | 22:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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