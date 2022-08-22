2022/08/22 | 22:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الفنان المصري ايهاب توفيق صورة عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وهذا أول ظهور له بعد تعرضه لأزمة صحية.

وعلق إيهاب توفيق، على الصورة مطمئناً الجمهور على حالته الصحية، وكتب “أنا بخير الحمد الله وفي العلمين مع الأصدقاء”.

وكانت قد أظهرت الفحوصات الطبية وجود حصوات في الكلى، وأعلن توفيق عن الخبر ونشر صورة، لتقرير الطبي والذي ورد فيه “بالكشف على المريض المذكور تبين أنه يعاني مغصاً كلوياً أيسراً حاداً مع ارتفاع درجة الحرارة وبعد مراجعة الفحوصات تبين وجود حصوة بأعلى الجانب الأيسر مع ارتداد للبول على الكلى، ونصحنا المريض بعدم السفر باستخدام الطائرة وتفتيت الحصوة بواسطة جهاز الموجات الصدمية مع الالتزام بالعلاج والمتابعة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. إيهاب توفيق يُطمئن جمهوره “أنا بخير والحمد لله”) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. إيهاب توفيق يُطمئن جمهوره “أنا بخير والحمد لله”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).