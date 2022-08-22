2022/08/22 | 22:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، الأنباء التي تحدثت عن نيتها رفع أسعار الميغا بايت المزودة به لشركات الانترنت بنسبة طفيفة خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الوزارة في بيان مقتضب، “عدم وجود أي نية لرفع أسعار الانترنت وستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي موقع أو مصدر إخباري يقوم بنشر معلومات غير صحيحة ودقيقة عن الوزارة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الاتصال تنفي وجود إرتفاع بأسعار الإنترنيت خلال الأيام المقبلة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الاتصال تنفي وجود إرتفاع بأسعار الإنترنيت خلال الأيام المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).