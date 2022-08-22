الحشد الشعبي يحبط تعرّض لعناصر داعش شمال شرقي بعقوبة

2022/08/22 | 22:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، إحباط تعرض لعناصر تنظيم (داعش) على إحدى نقاطه الأمنية، شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وذكرت مديرية الإعلام التابعة للحشد في بيان، أن “قوة من الفوج الثاني في اللواء 62 بالحشد نجحت بالتصدي لتعرض نفذه إرهابيو (داعش) ضد إحدى النقاط الأمنية بقضاء المقدادية”، لافتاً الى أنه “لم يذكر أي تبيان وتفاصيل أكثر عن نوع الهجوم وحجم الخسائر في صفوف المهاجمين”.

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