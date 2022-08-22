الفتح: الفساد تلقى جرعات من الحرية بعد تعطيل البرلمان ومنعه من الرقابة

2022/08/22 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادوصف تحالف الفتح، تعطيل عمل البرلمان بالفرصة الكبيرة لمنح الفاسدين الحرية لتحركاتهم دون رقابة.وقال عضو التحالف محمود الحياني في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "تعطيل البرلمان اظهر الكثير من ملفات الفساد دون ان تفتح كاستقالة وزير المالية واعترافاته وقضية بوابة عشتار والبنك المركزي ومزاد العملة". واضاف ان "تعطيل عمل البرلمان وعدم انعقاد جلساته اعطى فسحة وحرية كبيرة لتحركات الفسادين".وافاد ان "ملفات الفساد الكبيرة تحتاج الى برلمان يراقب ويتابع ويستجوب ويكشف جميع التفاصيل".

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