الاتحادية تحدد موعد الجلسة الثانية للنظر بدعوى ضد تعيين وزير النقل

2022/08/22 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، موعد الجلسة الثانية في 24 اب 2022 من اجل استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العاميين في وزارة النقل للطعن بدستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر.

وقالت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، انه "تم تحديد 24 آب 2022 موعد الجلسة الثانية من اجل استكمال النظر في الدعوى المقامة من قبل أحد المدراء العامون في وزارة النقل للطعن بعدم دستورية قرار مجلس النواب في منح الثقة وتعيين وزير النقل الحالي في حكومة تصريف الاعمال ناصر حسين بندر لكونه غير حاصل على شهادة جامعية او ما يعادلها وحسب ما تشترطه المادة 77 / ثانيا من الدستور".

وأضافت انه "سيتم المطالبة لإبطال والغاء كافة الاثار المترتبة على هذا القرار".

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