الاتصالات تنفي رفع اسعار سعات الانترنت

2022/08/22 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضحت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، حقيقة ما تم نشره من خبر مفاده رفع اسعار الانترنت.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "تنفي ما تم نشره من خبر مفاده (وزارة الاتصالات تدرس مقترحاَ لرفع اسعار الميكابت المزودة به لشركات الانترنت بنسبة طفيفه خلال الايام المقبلة)".

وأكدت على "عدم وجود أي نية لرفع اسعار الانترنت"، موضحة أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي موقع او مصدر اخباري يقوم بنشر معلومات غير صحيحه ودقيقة عن الوزارة".

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