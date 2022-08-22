قصف مدفعي تركي شمال أربيل

2022/08/22 | 23:09 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الاثنين، بوقوع قصف مدفعي تركي في ناحية سيدكان في محافظة أربيل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن ناحية سيدكان في قضاء سوران، قصف مدفعي تركي على مواقع حزب العمال الكردستاني".

وأضاف المصدر أنه "لم يتم التعرف حتى الان اذا كانت هناك اصابات ام لا".

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