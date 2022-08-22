2022/08/22 | 23:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب السناتور روبرت مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى جانب السناتور الجمهوري...

ظهرت المقالة أعضاء بالشيوخ الأمريكي يتحدثون عن تدخل إيراني بشؤون العراق أولاً على المسلة.

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