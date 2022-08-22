رئيس الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي يدعو واشنطن الى التدخل لحل الأزمة بالعراق

2022/08/22 | 23:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أرسل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول، 08/22/2022، خطابًا إلى وزير...

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