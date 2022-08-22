السيسي وقادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق يقومون بجولة في مدينة العلمين

2022/08/22 | 23:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة الإمارات والأردن والبحرين والعراق مدينة العلمين الجديدة ومنتجع ريجال هايتس ومرافقه السياحية.ورافق الرئيس السيسي -في الجولة- رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل …

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