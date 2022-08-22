السليمانية.. اعتقال متهم بالقتل بعد 12 عاما من ارتكابه الجريمة

2022/08/22 | 23:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية،

اليوم الإثنين، اعتقال شخص ارتكب جريمة

قتل وهرب من المدينة عام 2010.

وجاء في بيان للمديرية، انه في 16 آذار من

عام 2010 قتل شخص في حي سرجنار في مدينة

السليمانية وفر

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