الحشد يعلن التصدي لتعرض

2022/08/22 | 23:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، اليوم الاثنين،

إحباط تعرض لعناصر تنظيم (داعش)

الارهابي على إحدى نقاطه الأمنية، شمال

شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وقالت مديرية الإعلام التابعة للحشد في

بيان، إن "قوة من الفوج الث

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