تصريح للدفاع المدني بكربلاء المقدسة حول مستجدات حادث القطارة

2022/08/22 | 23:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفرق مستمرة بالبحث عن جثة الفتاة الاخيرة.

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