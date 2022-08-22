2022/08/22 | 23:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: BO5gr59CQIE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب: التمويل الخارجي لداعش بات يكاد يكون معدوما) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الإرهاب: التمويل الخارجي لداعش بات يكاد يكون معدوما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).