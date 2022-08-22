2022/08/22 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني وبلاسخارت يؤكدان أهمية حل المشاكل بالحوار أساقفة الكلدان يطالبون القوى بالترفّع عن المصالح وتشكيل حكومة إصلاحية بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن ناشد أساقفة الكلدان في العراق والعالم، القوى السياسية السياسيين ، الترفع عن المصالح الذاتية والحزبية ،والاسراع في تشكيل حكومة وطنية اصلاحية تلبي طموحات العراقيين وتحافظ على المال العام.وقال بيان […]

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