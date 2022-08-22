2022/08/22 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية: إعلان نتائج السادس الإعدادي بإنتظار التدقيق عبد الصاحب يتدارس مع السفير الأسباني إنشاء جامعة مشتركة بغداد – ساري تحسين حددت وزارة التربية ،أقصى موعد لإعلان نتائج الدور الأول للصف السادس الاعدادي خلال الاسبوع الجاري او مطلع المقبل.وقال مدير عام تربية الكرخ الثالثة سعد الربيعي في تصريح امس انه (سيتم إعلان نتائج السادس الاعدادي أما […]

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