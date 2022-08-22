2022/08/22 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصل مصر ويلتقي السيسي وإبن زايد القاهرة – مصطفى عمارة التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فور وصوله مدينة العلمين امس، الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والاماراتي محمد بن زايد .وقالت الرئاسة المصرية في بيان امس ان (السيسي وابن زايد ،استقبلا بمطار العلمين ،الكاظمي والعاهل الأردني عبد الله الثاني وملك البحرين حمد بن عيسي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل مصر ويلتقي السيسي وإبن زايد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل مصر ويلتقي السيسي وإبن زايد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).