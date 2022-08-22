2022/08/22 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، الاثنين، إن نتائج اختبار المخدرات الذي أجرته جاءت سلبية، وذلك في أعقاب نشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي ظهرت فيه وهي ترقص وتلهو مع أصدقائها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فيديو الرقص.. إعلان نتيجة "فحص المخدرات" لرئيسة وزراء فنلندا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فيديو الرقص.. إعلان نتيجة "فحص المخدرات" لرئيسة وزراء فنلندا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).