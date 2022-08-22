2022/08/22 | 23:25 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ttXaaa62lMk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. سعدون الساعدي - استاذ العلوم السياسية | بشأن المشهد السياسي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د. سعدون الساعدي - استاذ العلوم السياسية | بشأن المشهد السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).