الدفاع المدني يعلن انتهاء أعمال والإنقاذ للمحاصرين تحت ركام “القطارة”

2022/08/23 | 00:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني يعلن رسمياً انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للمحتجزين تحت ركام حادث انهيار القطارة بكربلاء.= = = = = = = = = = = = = = = = = أعلنت مديرية الدفاع المدني انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للمحتجزين من المواطنين تحت ركام حادث الانهيار قطارة الإمام علي عليه السلام الواقعة غرب محافظة […]

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