2022/08/23 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعلان عن انتهاء أعمال البحث والإنقاذ للعالقين تحت ركام حادث انهيار القطارة

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