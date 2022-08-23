الكشف عن موعد إعلان نتائج امتحانات السادس الإعدادي- عاجل

2022/08/23 | 00:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية، اليوم الأحد، عن موعد إعلان نتائج امتحانات الدور الاول لطلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2021 ــ 2022.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة التربية لم تحدد لغاية الان موعد إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي بشكل رسمي كون ان عمليات تصحيح دفاتر الامتحانات لازالت مستمرة في الوقت الحالي".

وأضاف انه "موعد إعلان النتائج سيكون في منتصف الشهر المقبل احيث سيتم إعلانها بعد إكمال عمليات التصحيح مباشرة".

وتابع ان "الوزارة ستفتح باب الاعتراض على النتائج لمدة اسبوعين إبتداءً من تاريخ إعلانها".

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