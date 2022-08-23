2022/08/23 | 00:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fOjUEaDBgVw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هو الحل الأفضل برأي أمير الدعمي بخصوص المغيبين والمعتقلين بسبب المخبر السري) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ما هو الحل الأفضل برأي أمير الدعمي بخصوص المغيبين والمعتقلين بسبب المخبر السري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).