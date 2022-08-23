مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بفوز مستحق على ليفربول

2022/08/23 | 00:59 - المصدر: بغداد اليوم

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انتهت قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على مسرح الأحلام أولد ترافورد بفوز مستحق لأصحاب الأرض مانشستر يونايتد على ليفربول 2-1.افتتح جيدون سانشو النتيجة في الدقيقة 16 بهدف ذكي بعد أن تلاعب بدفاع ليفربول، وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني في الدقيقة 53 قبل أن يقلّص النجم المصري محمد صلاح النتيجة بهدف في الدقيقة 82 برأسه مستغلاً كرة مرتدة من الحارس دي خيا، ليحصد "الشياطين الحمر" أول ثلاث نقاط منذ انطلاق البرميرليغ.

وحقق مانشستر يونايتد فوزه الأول بعد خسارته في الجولتين الأولى والثانية، في حين فشل ليفربول في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادله في أول مباراتين.

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