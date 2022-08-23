الخارجية الأميركية تطالب الأطراف الليبية بوقف التصعيد

2022/08/23 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الولايات المتحدة عن "قلق عميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس"، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الإثنين.

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