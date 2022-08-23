2022/08/23 | 01:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على أسلحة وأعتدة في محافظة كركوك.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "قوة من الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية نفذت واجب تفتيش في منطقة معزيلة في ناحية الرشاد، وتمكنت من العثور على وكر للإرهابيين بداخله (Bkc عدد ٢، بندقية Ak عدد ٢، بندقية قنص، حزام ناسف، رمانة يدوية عدد٢، ناظور نهاري، ركيزه عدد ٢، مخازن مختلفة عدد ١٤، وجهاز موبايل) "، مؤكدة انه "تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على وكر للإرهابيين بداخله أسلحة في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على وكر للإرهابيين بداخله أسلحة في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).