2022/08/23 | 01:05 - المصدر: قناة الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللاعب الدولي السابق كريم صدام | بنلتي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7WCSiZlTS2Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللاعب الدولي السابق كريم صدام | بنلتي) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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