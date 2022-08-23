مقتل صبي بهجوم مسلح في ديالى

2022/08/23 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بمقتل صبي بهجوم مسلح شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين يستقلان دراجة نارية اطلقا النار على صبي يبلغ من العمر 14 عاما ما اسفر عن مقتله".

وأضاف المصدر أن "الحادث وقع في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى".

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