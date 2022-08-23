2022/08/23 | 01:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصيلة نهائية.. انتشال 8 جثث في حادثة انهيار جزء من مزار ديني في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/23 | 01:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة نهائية.. انتشال 8 جثث في حادثة انهيار جزء من مزار ديني في العراق) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة نهائية.. انتشال 8 جثث في حادثة انهيار جزء من مزار ديني في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).