بشرى سارة من الخطوط الجوية العراقية لهؤلاء المسافرين

2022/08/23 | 01:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن بشرى سارة لهؤلاء المسافرين.وذكرت الشركة في بيان تلقته ايرث نيوز “قريباً جداً أصبح بإمكانكم الحصول على فيزا الدخول الى جمهورية مصر العربية عبر مكاتبنا لحجز وإصدار تذاكر السفر (السعدون المركزي ، الصالحية ، كركوك ، البصرة) وسيتم إعلامكم بتفاصيل الحصول على الفيزا خلال الأيام […]

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