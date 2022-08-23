أمريكا تكشف آخر تطورات مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

2022/08/23 | 01:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، أن الاتفاق بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) "أقرب الآن مما كان عليه قبل أسبوعين".

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