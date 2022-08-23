قمة عربية خماسية في مصر..هموم مشتركة وتفاوت الأولويات بشأن الأمن والغذاء والمياه

2022/08/23 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة عقد‭ ‬زعماء‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬العلمين‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬الشمالي‭ ‬المصري،‭ ‬اجتماعا‭ ‬تشاوريا،‭ ‬يسبق‭ ‬القمة‭ ‬الخماسية‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬ وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬فإن‭ ‬الهموم‭ ‬الأمنية‭ ‬والوضع‭ ‬الغذائي‭ ‬وأزمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬الاثيوبي‭ ‬وحرب‭ ‬اليمن‭ ‬وليبيا‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مناقشات‭ ‬القمة،‭ ‬وقالت‭ ‬المصادر‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬هموما‭ ‬مشتركة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الخمس‭ ‬لكنها‭ ‬متفاوتة‭ […]

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