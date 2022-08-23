خندق واحد أم خندقان؟

2022/08/23 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الخندقان‭ ‬متباعدان‭ ‬أم‭ ‬متقاربان‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الاندماج؟‭ ‬الصورتان‭ ‬تردان‭ ‬الى‭ ‬صدارة‭ ‬المشهد‭ ‬بتفاوت‭.‬ المساعي‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬استنادا‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأخيرة‭ ‬تقف‭ ‬امام‭ ‬اتجاهين،‭ ‬الاتجاه‭ ‬الأول‭ ‬يرغب‭ ‬في‭ ‬اشراك‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬في‭ ‬المناصب،‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬إعادة‭ ‬التيار‭ ‬الى‭ ‬العملية‭ ‬السياسية‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وحل‭ ‬الازمة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الظاهر‭.‬ والاتجاه‭ ‬الثاني،‭ ‬المضي‭ ‬بتشكيل‭ […]

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