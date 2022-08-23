​مصدر دبلوماسي لـ (الزمان):السيسي طلب من ابن زايد الضغط على أثيوبيا

2022/08/23 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​​بدأت‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬العلمين‭ ‬بمشاركة‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬و‭ ‬ملك‭ ‬الأردن‭ ‬ورئيس‭ ‬وزراء‭ ‬العراق‭ ‬وملك‭ ‬البحرين‭ ‬ورئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬قد‭ ‬وصل‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬مباحثات‭ ‬منفردة‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭.‬وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسي‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ […]

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