2022/08/23 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القاهرة- مصطفى عمارة بدأت في القاهرة أعمال قمة العلمين بمشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي و ملك الأردن ورئيس وزراء العراق وملك البحرين ورئيس دولة الإمارات العربية ، وكان الرئيس محمد بن زايد قد وصل أمس إلى مصر حيث أجرى مباحثات منفردة مع الرئيس السيسي.
وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن الرئيس السيسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر دبلوماسي لـ (الزمان):السيسي طلب من ابن زايد الضغط على أثيوبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وكشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن الرئيس السيسي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر دبلوماسي لـ (الزمان):السيسي طلب من ابن زايد الضغط على أثيوبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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