صورة من القطارة لاخر جثة تم العثور عليها تحت الانقاض

2022/08/23 | 01:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت فرق الدفاع المدني على الجثة

الاخيرة تحت الركام في قطارة الامام علي

عليه السلام في كربلاء المقدسة

وبحسب مصادر لوكالة نون الخبرية فان

الجثة الاخيرة التي تم العثور عليها

مساء الاثنين لامراة حيث بلغ

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