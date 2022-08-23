حادثة القطارة في كربلاء.. انتشال آخر جثة من تحت الركام

2022/08/23 | 01:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مطلع، مساء الاثنين، انتشال

جثة امرأة من تحت أنقاض تل "قطارة الإمام

علي" المنهار في محافظة كربلاء.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، أن "فرق إنقاذ الدفاع المدني

انتشلت قبل قليل، آخر جث

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