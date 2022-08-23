الدفاع المدني تعلن انتشال الجثة الاخيرة من حادثة القطارة

2022/08/23 | 01:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، انتشال الجثة الاخيرة من حادثة قطارة الامام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة.وذكرت المديرية في بيان، ان “فرق إنقاذ الدفاع المدني انتشلت جثة امرأة من موقع قطارة الإمام علي عليه السلام ليبلغ عدد الجثث التي تم انتشالها من قبل فرق إنقاذ الدفاع المدني لحد هذه اللحظة 8 جثث فقط 5 نساء ورجلين وطفل”.

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