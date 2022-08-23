تغيير جديد للخصوصية في تيك توك يدفع برئيس الأمن السيبراني إلى التنحي عن منصبه

2022/08/23 | 01:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت شركة تيك توك الصينيّة على مرّ السنوات لاتهامات بعض المسؤولين الأمريكيين بسحبها لبيانات المستخدمين الأمريكيين للمنصة وتسريبها إلى الحكومة الصينية، وذلك بسبب علاقتها طيلة تلك السنوات بشركة بايت دانس الصينية (ByteDance).

في تقرير صادر عن باز فيد نيوز(BuzzFeed News) تمّ اتهام موظفي تيك توك في الصين بأنهم تعمدوا الوصول بشكل متكرر إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين في الفترة ما بين سبتمبر 2021 إلى يناير 2022 على الأقل.

كتب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي – بعد ذلك التقرير- رسالةً إلى تيك توك يشككون فيها بصحة شهادة الشركة بشأن خصوصية البيانات خلال جلسة استماع عُقدت في شهر أكتوبر 2021.

تيك توك تنقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى منصة أوراكل

استجابت شركة تيك توك في يونيو 2022 لمخاوف أعضاء مجلس الشيوخ الواردة في رسالتها حول خصوصية البيانات، وأعلنت خططها في نقل بيانات المستخدمين الأمريكيين إلى منصة أوراكل (Oracle) الواقعة في ولاية كاليفورنيا، وذلك لضمان الحماية الكاملة لبيانات المستخدمين.

وقالت تيك توك في منشور مدونة لديها أنّها غيرت موقع التخزين الافتراضي لبيانات المستخدم الأمريكيّة إلى أوراكل، وأنّ موفر الخدمات السحابية (أوراكل) يستضيف الآن 100% من حركة مرور المستخدمين في الولايات المتحدّة .

وأشار كل من الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك (Shou Zi Chew)، ونائب رئيس بايت دانس (Dingkun Hong) أنّ نقل بيانات الأمريكيين إلى خوادم أوراكل هو محاولة لتهدئة المخاوف بشأن أمان بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.

مدير وحدة الأمن السيبراني في تيك توك يستقيل من منصبه

قال الرئيس التنفيذيّ لتيك توك أنّ التغيير الحاصل في نقل البيانات الأمريكيّة إلى أوراكل يتطلب أيضاً تغيير نطاق وظيفة كبير مسؤولي الأمن السيبراني في تيك توك رونالد كلوتير (Roland Cloutier)، وأنّ كيم آلبريلا (Kim Albarella) سيتولى المنصب مؤقتاً إلى جانب منصبه في رئاسة المخاطر الأمنية وضمان العميل.

حيث استقال رونالد كلوتير من منصب مدير الأمن السيبراني لتيك توك، ولكنّه تولى بدلاً منه منصب المستشار الاستراتيجيّ، وقال في تصريح: “مع إعلاننا الأخير حول تغييرات إدارة البيانات في الولايات المتحدة، فقد حان الوقت بالنسبة لي للانتقال من وظيفتي كرئيس تنفيذي للأمن السيبراني إلى دور استشاري استراتيجي يركز على التأثير التجاري لبرامج الأمان والثقة، والعمل مباشرةً مع (Shou )، و (Dingkun )، وكبار القادة الآخرين”.

وكتب كولتير في المذكرّة أنّه سيتنحى عن منصبه الذي كان يعمل به مع تيك توك منذ عام 2020 رسمياً في 2 سبتمر، وقالت متحدثة باسم تيك توك أنّ هذا التحوّل التنظيميّ في العمل كان قيد العمل قبل شهور من قيام مجلس الشيوخ بزيادة الضغط على تيك توك بشأن بيانات مستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة”.

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