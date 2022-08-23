2022/08/23 | 01:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدرت السفارة الإيرانية في العراق، 08/23/2022، بيانا بشأن حادث الانهيار المفجع في مزار ‎قطارة...

ظهرت المقالة السفارة الإيرانية تؤكد الاستعداد للتعاون مع العراق لإسعاف مصابي حادثة القطارة بكربلاء أولاً على المسلة.

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