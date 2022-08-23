تفاعلات الساعة.. لا مناظرة حقيقية واذا حدثت فهي معارك تسقيط وكشف ملفات

2022/08/23 | 01:20 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: تنشر وكالة المسلة ابرز الحوارات عبر الفضائيات التلفزيونية، 08/22/2022.النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني...

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لا مناظرة حقيقية واذا حدثت فهي معارك تسقيط وكشف ملفات أولاً على المسلة.

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