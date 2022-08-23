2022/08/23 | 02:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2rhlc9GFZBU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #بالعراقي – الدكتور هاني عاشور: الأحزاب تتحكم في العراق.. وجهات إعلامية تحمي مصالحها) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #بالعراقي – الدكتور هاني عاشور: الأحزاب تتحكم في العراق.. وجهات إعلامية تحمي مصالحها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).