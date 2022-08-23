الزمالك بطلا للدوري المصري للموسم الثاني على التوالي

2022/08/23 | 02:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعاحتفظ الزمالك بلقبه بطلا للدوري المصري لكرة القدم للموسم الثاني تواليا، ليتوج للمرة الرابعة عشرة في تاريخه قبل مرحلتين من نهاية المسابقة، مستفيدا من خسارة ملاحقة بيراميدز أمام مضيفه فيوتشر بهدف نظيف، الإثنين، في افتتاح منافسات المرحلة 32.وسجل هدف فوز فيوتشر عمر كمال عبد الواحد (70)، رافعا رصيد فريقه إلى 53 نقطة لينفرد بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيراميدز الذى تلقى الخسارة السادسة له هذا الموسم عند 68 نقطة، ليتأخر بفارق 7 نقاط عن المتصدر الزمالك الذي يلتقي الاتحاد السكندري الثلاثاء في مباراة احتفالية.وابتعد غزل المحلة عن منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية بفوزه على ضيفه مصر المقاصة بهدف نظيف، الإثنين، على ملعب المحلة.وسجل هدف الفوز عبد يحيي (74)، ليرفع المحلة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد المقاصة الهابط رسميا عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير.وحرم سيراميكا كليوباترا ضيفه طلائع الجيش من الوصول للمربع الذهبي، بعدما فرض عليه التعادل بنتيجة 1-1 على ملعب المقاولون العرب.وتقدم سيراميكا عن طريق مصطفى سعد "ميسي" (63) وعادل للجيش فارس حاتم (83)، وتقدم سيراميكا للمركز التاسع برصيد 37 نقطة في المركزالتاسع، وظل الجيش خامسا مع 50 نقطة.

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