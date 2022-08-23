قادة عرب يبحثون ملفات حساسة.. ما المتوقع من قمة العلمين؟

2022/08/23 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يظهر بعد جدول أعمال رسمي لقمة العلمين، التي تضم زعماء دول مصر والأردن والبحرين والإمارات والعراق في منطقة العلمين بمحافظة مطروح في مصر، لكن البيانات الرسمية الأولية للعراق ومصر أشارت إلى أن القمة ستناقش مواضيع مثل " مثل القضية الفلسطينية، والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة"، وفقا لبيان مصري و "الأمن الاقليمي، والتعاون المشترك، والتكامل الصناعي"، وفقا لبيان عراقي.

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