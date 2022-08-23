2022/08/23 | 02:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LjE1cNHyWfc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجم: البرلمان فقد الشرعية عند دخول المحتجين إلى مبناه ولا يستطيع الآن تحقيق تطلعات الشارع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النجم: البرلمان فقد الشرعية عند دخول المحتجين إلى مبناه ولا يستطيع الآن تحقيق تطلعات الشارع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).