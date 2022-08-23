روجيريو ميكالي: نسمع عن نادي الزمالك في البرازيل

2022/08/23 | 02:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، الشكر لمرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وللكادر الفني في الفريق بقيادة جوسفالدو فيريرا، خلال استقباله بمقر القلعة البيضاء.

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