انتهاء البحث بموقع انهيار التربة على مزار عراقي.. وإعلان حصيلة الضحايا النهائية

2022/08/23 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت فرق الإنقاذ العراقية ليل الاثنين العمل على انتشال ضحايا انهيار ترابي على مزار شيعي في وسط البلاد، لتبلغ الحصيلة النهائية لهذا الحادث الذي خلف حزناً وغضباً في البلاد، 8 قتلى، وفق بيان للدفاع المدني.

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