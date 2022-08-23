قتيلان ومصاب في إطلاق نار بولاية أميركية

2022/08/23 | 04:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعألقت الشرطة الأميركية القبض على مشتبه بها في مطار أتلانتا، منهية بحثا استمر لساعات بعد واقعتي إطلاق نار وسط المدينة الواقعة بولاية جورجيا (شرق)، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث.وقالت إدارة شرطة أتلانتا إنها تحاول تحديد ما إذا كان المشتبه بها قد استهدفت الضحايا، أو أطلقت النار بشكل عشوائي.وردا على تقرير عن إطلاق نار مساء، عثرت الشرطة على شخصين مصابين في مبنى سكني راق قرب كولوني سكوير، وهو مكتب ومجمع تسوق بمنطقة وسط المدينة في أتلانتا.وقالت الشرطة لاحقا إن أحدهما توفي، بينما نقل الآخر إلى المستشفى.وأثناء تواجدهم في الموقع الأول، تلقى الضباط مكالمة أخرى حول إطلاق نار في موقع قريب، حيث عثرت الشرطة على الضحية الثالثة.وقالت الشرطة إن هذا الشخص أصيب برصاص على ما يبدو، وتوفي بوقت لاحق في المستشفى.

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